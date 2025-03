Juventus e Toro ricordano il giornalista Bruno Pizzul

TORINO – Il mondo del giornalismo sportivo, e non solo, piange la scomparsa di Bruno Pizzul. A pochi giorni dal suo 87° compleanno, la storica voce delle telecronache calcistiche della Rai era un punto di riferimento nel panorama sportivo italiano.

Entrambe le squadre piemontesi, Juventus e Toro, hanno voluto omaggiare Pizzul, simbolo di un giornalismo fatto di passione e mai fuori posto.

Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club sono vicini con affetto alla famiglia Pizzul nel ricordo di Bruno Pizzul, ex calciatore, figura iconica del giornalismo sportivo italiano e voce storica della Nazionale italiana dal 1986 al 2002, per un totale di cinque campionati mondiali e quattro europei.

Fu lui a narrare le Notti Magiche di Italia 90, gli sfortunati rigori di USA 94 e le alterne emozioni di Euro 2000, in Belgio e Olanda. A lui toccò anche l’improbo compito di raccontare la terribile notte dell’Heysel, con la morte di 39 tifosi della Juventus.

Orgoglioso delle sue origini friulane, pur non tradendo mai la propria imparzialità Pizzul ha spesso rivelato le sue simpatie per il Toro, anche nel ricordo del Grande Torino. È stato un modello per generazioni di giornalisti, distinguendosi sempre per competenza, garbo e passione.

Alla famiglia, agli affetti più cari e ai tanti amici il profondo cordoglio e il caloroso abbraccio del mondo granata.