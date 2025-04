Torino, entrano in casa tramite una impalcatura, sradicano la cassaforte e portano via bottino da 250.000€: arrestati

TORINO – La polizia di Stato ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del tribunale di Torino a carico di due uomini, gravemente indiziati di aver commesso, nell’aprile 2024, un furto in abitazione, fruttato un bottino di circa 250.000 euro.

I fatti

I due soggetti, che avevano come complice un amico della vittima, sono stati informati da quest’ultimo che la parte lesa era in possesso di numerosi gioielli custoditi all’interno della cassaforte della sua abitazione e che la stessa sarebbe stata assente per alcuni giorni in quanto fuori regione per trascorrere un periodo di ferie.

I ladri si sono quindi recati all’indirizzo fornito dal complice e, dopo essersi arrampicati su un’impalcatura, hanno tagliato una serranda in acciaio e forzato la porta finestra. Una volta dentro casa della vittima, gli stessi, seguendo le indicazioni fornite dal complice sull’ubicazione del mezzoforte, hanno individuato e sradicato la cassaforte dal muro, impossessandosi di gioielli e orologi, per un valore di 250.000 euro circa.

Le tempestive investigazioni condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Torino hanno permesso in tempi celeri di identificare i responsabili.

Il primo indagato è stato rintracciato nella sua abitazione, in provincia di Torino, dove era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in seguito a un’altra indagine svolta dalla Squadra Mobile che ha permesso di accertare che lo stesso, in concorso con altri quattro individui, anch’essi identificati, si era reso responsabile di una rapina in abitazione commessa nell’ottobre 2023.

Il secondo indagato è stato rintracciato nella sua residenza di Torino, anche lui già agli arresti domiciliari, dovendo espiare una pena definitiva per il reato di furto aggravato.

