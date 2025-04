Maltempo in Piemonte: per venerdì allerta gialla. Sabato di nuovo in peggioramento.

TORINO – La situazione maltempo, a rischio alluvione, secondo l’ultimo bollettino ARPA potrebbe migliorare domani.

“Allerta ARANCIONE OGGI per esondazioni dei corsi d’acqua e fenomeni di versante sul Piemonte settentrionale ed occidentale. Criticità elevata sull’asta del Po per deflussi. Allerta in discesa a GIALLA DOMANI per rischio idrogeologico e fenomeni di versante. Allerta ARANCIONE per valanghe dalle Cozie alle Lepontine OGGI e DOMANI. Nel pomeriggio sono attese precipitazioni meno persistenti, con temporali sparsi sulle zone di pianura e collina. Entro la sera le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi ovunque e a farsi più sparse. La quota neve sarà mediamente sui 1700-1900 m, localmente inferiore nelle alte valli occidentali. Domani tempo più stabile ed asciutto.”

