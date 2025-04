Maltempo in Piemonte: crolla ponte a Mongrando. La Dora esonda, Canavese allagato – FOTO e VIDIO

TORINO – La situazione Maltempo in Piemonte è all’orlo dell’alluvione. Dopo le preoccupanti piene del Parco della Pellerina, le esondazioni in val di Susa, il Po oltre la soglia limite, ora si aggiunge un allagamento nel canavese.

Crollato Ponte Gilino del Torrente Elvo, sito in Via per Borriana a Mongrando (Biella).

Una situazione particolarmente critica a Strambino, sulla Strada provinciale 56, completamente allagata.

Le Foto e i Video delle esondazioni

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese