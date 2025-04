Un gruppo di ragazzi distrugge un bar ed una tabaccheria a bastonate a Torino

TORINO – Un episodio su cui bisognerà fare chiarezza, perchè al momento le informazioni a disposizione non spiegano nulla delle motivazioni di un grave gesto di vandalismo. Sabato 19 aprile un gruppo di ragazzi a volto coperto è entrato in un bar ed in una tabaccheria di via delle Primule a Torino e, a colpi di mazze e bastoni, ha distrutto i due locali.

Il gruppo si è poi allontanato distruggendo anche due auto parcheggiate fuori dai locali. Per il momento non risulta alcuna motivazione sensata che possa spiegare il gesto e la violenza, nessuna causa scatenante. La polizia sta indagando partendo ovviamente dall’analisi dei filmati registrati dalle telecamere della zona.

