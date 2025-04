Papa Francesco è morto per un ictus seguito da collasso cardiocircolatorio

ROMA – Il Vaticano ha reso note le cause che hanno portato alla morte di Papa Francesco. Il decesso è avvenuto per un problema cerebrale che non avrebbe quindi nulla a che vedere con i problemi respiratori che lo avevano costretto al lungo ricovero delle scorse settimane.

Papa Bergoglio questa mattina è stato vittima di un ictus che lo ha fatto sprofondare in un profondo coma, poi è intervenuto il collasso cardiocircolatorio irreversibile che ne ha decretato il decesso. Questo si legge nel certificato medico.

