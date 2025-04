La pastasciutta antifascista del Comala aggredita da migliaia di commenti fascisti

TORINO – Come ogni anno il 25 aprile il Comala organizza una pastasciutta antifascista, un momento di festa per omaggiare la Liberazione, le lotte partigiane e ricordare l’iniziativa dei fratelli Cervi nel luglio del ’43, quando venne appunto organizzata una pastasciutta comunitaria dopo la destituzione di Benito Mussolini.

L’evento su facebook che promuove la pastasciutta antifascista del Comala è stato però vittima di un vero e proprio attacco social-fascista. Migliaia di commenti dal tenore incredibile, che vanno da “Siete i soliti avete rotto pensate ad una bella quartassa diluvio su casa cervi loro erano santi ahahahahahahahahahahhaha” a “Vengo al 100% ! E vi cago sui tavoli !!”, fino “Speriamo che torni”, “Spero vi strozzi” e “Condita con olio di ricino… mi raccomando.”

Al momento sono quasi 13 mila i commenti di stampo nostalgico e fascista corredati da saluti romani, inni al Duce e macabre ironie sui partigiani. Una vera pioggia di inaccettabile violenza proprio alla vigilia del 25 aprile, che per richiesta del governo dovrebbe essere “festeggiato sobriamente” in linea con i 5 giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco.

Alcuni dei commenti

