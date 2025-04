Non è vero che un bambino è caduto nel torrente Maira all’altezza di Savigliano

CUNEO – Nel primo pomeriggio di oggi, 24 aprile, un uomo ha allertato le forze dell’ordine e tutte le squadre di soccorso disponibili perché credeva che fosse caduto un bambino nel torrente Maira, all’altezza di Savigliano. Dopo che elicotteri e mezzi si sono mobilitati l’allerme è rientrato e si è scoperto che il bambino in questione si trovava altrove e al fiume non ci era mai andato.

C’è un clima di allarme in questi ultimi giorni in Piemonte per i due casi di persone cadute nei corsi d’acqua e ancora disperse. Martedì 22 aprile, a Verduno, un ragazzo di 13 anni è caduto nel fiume Tanaro in regione Gorei. Sempre martedì, ma intorno alle 22, a Novara un giovane è scivolato nel canale Quintino Sella, vicino a via Molino Canelli.

