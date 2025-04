Carioca e i suoi pennarelli sbarcano in Nord Europa e Messico. Crescono gli utili

TORINO –Nonostante il mercato della cartoleria stia attraversando un periodo di difficoltà, l’azienda piemontese Carioca ha ottenuto un risultato positivo nel 2024.

Le vendite di pennarelli e matite sono aumentate del 3%, grazie a una strategia mirata di espansione in nuovi mercati, come Messico e Nord Europa, che hanno contribuito in modo significativo alla crescita dell’azienda.

Nel 2024, l’utile netto di Carioca ha registrato un balzo del 40%, arrivando a 2,5 milioni di euro, mentre l’EBITDA è aumentato del 18%, superando i 5 milioni di euro.

Questi numeri sono un segnale di solidità e resilienza, considerando il calo generale del mercato della cartoleria.

I ricavi complessivi sono aumentati dell’1%, arrivando a 36,1 milioni di euro, grazie a performance positive in mercati consolidati come la Spagna (+1%), la Turchia (+16%), il Belgio (+9%) e, soprattutto, il Nord Europa, che ha visto una crescita straordinaria del 66%. Un altro importante driver di crescita per Carioca è stata l’espansione nel Centro e Sud America, con il Messico che ha giocato un ruolo determinante nell’incremento delle vendite del marchio. Questo mercato si è rivelato particolarmente promettente, ampliando la visibilità del brand piemontese.

Giorgio Bertolo, direttore generale di Carioca, ha aggiunto: “Il mercato della cartoleria in Italia ed Europa sta soffrendo, soprattutto a causa del calo del numero di studenti. Tuttavia, per continuare a crescere come negli ultimi anni, stiamo puntando sull’innovazione dei prodotti e sull’ingresso in nuovi mercati.”

Carioca, con sede a Torino, si conferma una delle realtà più dinamiche e innovative del panorama piemontese. Non solo ha saputo adattarsi a un contesto di mercato in evoluzione, ma ha anche rafforzato la sua presenza internazionale, esportando i suoi prodotti in oltre 90 Paesi in tutto il mondo.

