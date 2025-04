Tragedia a Cavagnolo: uomo perde tutto dopo l’alluvione e compie l’estremo gesto

CAVAGNOLO – Una tragica notizia ha scosso la comunità di Cavagnolo, quando un uomo di 45 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento.

L’uomo ha deciso di togliersi la vita dopo aver affrontato le devastanti conseguenze dell’alluvione che aveva colpito la zona la settimana precedente.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo non si trovava in paese al momento dell’alluvione, ma aveva fatto ritorno a casa dopo che l’acqua e il fango avevano spazzato via tutti i suoi averi, compresa l’auto e la moto.

I carabinieri della compagnia di Chivasso, giunti sul posto, non hanno dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario.

Il sindaco ha invitato i cittadini a partecipare al cordoglio, attraverso le modalità che riterranno opportune.

Anche Maurizio Pedrini, presidente dell’Agenzia Territoriale per la Casa (Atc) del Piemonte Centrale, ha espresso il suo cordoglio.

Supporto psicologico e aiuti per chi è in difficoltà

Questa tragedia ha messo in evidenza la difficile situazione che molte famiglie stanno ancora affrontando a causa dell’alluvione. Per chi si trovasse in una situazione di emergenza o di disagio emotivo, è possibile richiedere supporto psicologico o aiuto. Il Telefono Amico, disponibile al numero 02 2327 2327, è attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24, così come la chat di WhatsApp al 345 036 1628 (attiva dalle 18 alle 21). Inoltre, è possibile contattare Samaritans Onlus al numero 06 77208977, dal lunedì alla domenica, dalle 13 alle 22.

