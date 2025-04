Torino, approvate le agevolazioni TARI per il 2025

TORINO – Il 23 aprile 2025 il Consiglio Comunale ha approvato le tariffe e le agevolazioni per la tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2025.

La struttura della tariffa rimane invariata, con una parte fissa e una variabile, che dipende dalla quantità di rifiuti conferiti e dai costi di gestione. Gli aumenti dei costi sono stati assorbiti nelle componenti della Tari.

Le agevolazioni per le utenze domestiche includono una riduzione del 45% per i nuclei familiari con ISEE fino a 13.000 euro, del 30% per quelli fino a 17.000 euro e del 20% per quelli fino a 24.000 euro.

Le richieste per queste agevolazioni devono essere presentate entro il 30 settembre 2025. È prevista anche una riduzione fino al 10% per le zone con i migliori risultati di raccolta differenziata o per chi adotta pratiche di prevenzione dei rifiuti, come l’uso di prodotti riutilizzabili.

Le agevolazioni per le utenze non domestiche includono sconti per i cantieri pubblici che creano disagi alle attività commerciali, riduzioni per luoghi di culto, associazioni e scuole per l’infanzia, e per chi cede gratuitamente eccedenze alimentari per fini di solidarietà sociale.

L’agevolazione totale per il 2025 è stimata in 8 milioni di euro.

