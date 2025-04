Strage a Volvera. Uccide con un coltello la coppia di vicini di casa e poi si suicida

Dramma a Volvera, in provincia di Torino, dove un uomo Andrea Longo, dopo una una lite scoppiata in condominio, ha ucciso a coltellate una coppia di vicini per poi togliersi la vita.

Poco dopo le 20 in un’abitazione di via XXIV Maggio a Volvera, un uomo di 35 anni pregiudicato al culmine di una lite ha accoltellato i vicini di casa, marito e moglie, Simone Sorrentino di 24 anni e Chiara Spatola 29 anni, con un coltello da sub.

Dopo aver ucciso i vicini, l’uomo si e suicidato con la stessa arma con cui ha commesso il duplice omicidio. . I tre cadaveri sono stati trovati nel cortile. I soccorritori del 118 hanno tentato di rianimarli, ma ogni tentativo è stato vano.

Secondo la prima ricostruzione la coppia si sarebbe presentata alla porta del vicino, ma il diverbio è degenerato quando l’assassino, si è armato e si è lanciato contro i due, che hanno tentato di fuggire, senza riuscirci.

I carabinieri della stazione di None e della compagnia di Pinerolo sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’ omicidio – suicidio e i rapporti tra le vittime e il loro killer.

