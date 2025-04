Omicidio a Volvera: svelata l’identità delle vittime

VOLVERA – Un omicidio che ha scosso profondamente la comunità di Volvera ha avuto un triste epilogo con la rivelazione dell’identità delle due giovani vittime. Si tratta di Simone Sorrentino, 24 anni, e Chiara Spatola, 29 anni, i cui corpi senza vita sono stati trovati nella loro casa di via XXIV Maggio 47. La coppia stava progettando di trasferirsi a Rivalta, dove un appartamento in ristrutturazione avrebbe dovuto segnare l’inizio di una nuova fase della loro vita.

Simone, magazziniere di professione, era conosciuto per la sua passione per le auto, come dimostrato anche dal suo profilo TikTok, dove appariva con il marchio della casa automobilistica Abarth. Chiara, invece, lavorava in un altro settore, ma entrambi erano molto noti e ben voluti in paese. Nonostante avessero deciso di trasferirsi, erano profondamente radicati nella comunità di Volvera, dove la notizia della loro morte ha lasciato un vuoto incolmabile.

Le indagini sull’omicidio, che ha visto l’assassino, Andrea Longo, 35 anni, uccidere la coppia prima di togliersi la vita con lo stesso coltello, proseguono. Il movente rimane al momento incerto, ma la comunità resta scossa e incredula di fronte a una tragedia che ha colpito due giovani che sembravano destinati a un futuro insieme.

