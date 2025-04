Grave incidente in montagna: scialpinista perde la vita dopo una caduta dal Colle delle Traversette

COLLE DELLE TRAVERSETTE – Questa mattina, un scialpinista, un ragazzo di 27 anni di Marene, ha perso la vita dopo essere precipitato dal Colle delle Traversette: l’allarme è scattato verso le 11:30 di oggi, quando la compagna di escursione ha assistito alla caduta dell’uomo dal Colle delle Traversette, perdendolo poi di vista.

La salma dell’uomo è stata recuperata dagli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. Sul luogo dell’incidente è intervenuto il Servizio di Elisoccorso Regionale di Azienda Zero Piemonte, che ha effettuato un primo sopralluogo aereo. Le condizioni meteo in peggioramento, tuttavia, non hanno permesso di avvicinarsi adeguatamente alla zona dell’accaduto. Nel frattempo, il tecnico della Centrale Operativa del Soccorso Alpino ha fornito assistenza telefonica alla donna, guidandola nella discesa verso una zona sicura, fino al Pian del Re.

Dal fondovalle è partita una squadra composta da 10 soccorritori, tra cui un medico, che è stata elitrasportata a monte, circa 500 metri più in basso rispetto al Colle, dove la nebbia consentiva le operazioni di volo. I tecnici hanno poi proseguito a piedi con sci e pelli di foca. Intorno alle 15:30 hanno individuato il corpo senza vita dello scialpinista a circa 2700 metri di quota. Dopo l’autorizzazione della Procura, il corpo è stato recuperato utilizzando una barella toboga e trasportato via terra fino al Pian del Re, dove è stato affidato alle autorità per i procedimenti di Polizia Giudiziaria.

