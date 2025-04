Alunno dell’istituto Romolo Zerboni di Torino aggredisce due insegnanti e ne manda uno in ospedale

TORINO – Episodio violento in una scuola di Torino.

Secondo quanto si apprende, un allievo di una classe seconda dell’istituto superiore Romolo Zerboni, in via Della Cella, nel quartiere Madonna di Campagna, ha dato un calcio a un’insegnante e ne ha colpito un altro a schiaffi in faccia. Questi ha dovuto recarsi in pronto soccorso dove è stato medicato. L’insegnante ha inoltre presentato denuncia alla polizia.

L’accaduto si sarebbe verificato durante l’intervallo tra una lezione e l’altra e sarebbe stato ripreso anche dalle telecamere presenti all’interno della scuola.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese