Niente Italia per Lara Colturi: sarà alle Olimpiadi con l’Albania

TORINO – Svanisce il sogno italiano di vedere Lara Colturi sciare alle Olimpiadi di Cortina con la pettorina dell’Italia. L’atleta piemontese ha infatti trovato l’accordo con la Federazione albanese per prorogare di 12 mesi la collaborazione.

“È stato raggiunto un accordo affinché l’atleta Lara Colturi possa continuare a gareggiare per l’Albania anche durante la stagione 2025-2026” – scrive la federazione albanese – “Una buona notizia per l’Albania e per la Federazione Sciistica Albanese. Si sta lavorando intensamente sui dettagli del contratto – si legge ancora nella nota della Federazione di Tirana – A Lara auguriamo tanto successo a scuola in questo periodo. Oltre allo sport e alla sua carriera, quest’anno Lara sta concludendo anche gli studi superiori. Tanti successi a Lara e all’Albania ai Giochi Olimpici!”.

Anche la madre di Lara, Daniela Ceccarelli, campionessa olimpica a Torino 2006, e il padre, Alessandro Colturi, allenatore, hanno pubblicato un messaggio: “In questo momento particolare, desideriamo ringraziare la Federazione Sci Albanese e le più alte Istituzioni dell’Albania per aver creduto nel nostro progetto e per averci sempre offerto il loro supporto, la loro stima e amicizia, dandoci anche l’opportunità di promuovere lo sci in un Paese che sta mostrando un interesse crescente per gli sport invernali. Lara proseguirà il suo percorso con la Federazione Sci Albanese, con il cui sostegno ha gareggiato nelle ultime tre stagioni, sin dall’inizio della sua carriera nella categoria Fis. La nostra priorità — così come quella della Federazione Sci Albanese — è sempre stata, e continua a essere, quella di garantire a Lara le migliori condizioni possibili per la sua crescita. Questo percorso di sviluppo resta legato alla nostra famiglia e al nostro team, che, grazie alla libertà gestionale concessa dalla Federazione, può concentrarsi pienamente sulle sue esigenze di giovane atleta. Come dimostrano i risultati ottenuti finora, un ambiente positivo, che le offre serenità e un adeguato supporto tecnico, l’ha messa nella condizione di puntare a traguardi sempre più ambiziosi. In questo periodo Lara è impegnata nello studio in preparazione degli esami di maturità di scuola superiore, oltre a continuare il suo allenamento atletico. Insieme a lei e alla Federazione Sci Albanese, stiamo programmando le attività per la prossima stagione”.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese