Buonissima Summer Edition: Torino si anima con oltre venti appuntamenti enogastronomici

TORINO – Torino si prepara a vivere una delle sue stagioni più intense e coinvolgenti nel settore enogastronomico con la grande novità di quest’anno: Buonissima Summer Edition, un evento che promette di animare le strade e i locali della città dal 17 al 21 giugno con oltre venti appuntamenti dedicati a gusto, cultura e convivialità.

L’evento inaugurale sarà un vero e proprio highlight: la Vertical Dinner, una cena firmata da chef nazionali che celebrano la “trattoria italiana”, quella cucina sincera e autentica che si contrappone al fine dining di alta classe, surclassato in questi giorni dall’evento internazionale The World’s 50 Best Restaurants, che per la prima volta si terrà a Torino il 19 giugno. Questa scelta sottolinea l’importanza crescente della città come polo gastronomico di livello globale, capace di coniugare tradizione e innovazione.

Non mancherà un momento di contaminazione culturale e culinaria con Degustando, la standing dinner ospitata in una location iconica di Torino, dove dieci grandi chef interpreteranno in chiave street food cucine di diversi Paesi del mondo, creando un vero melting pot gastronomico.

Il programma di Buonissima Summer Edition si arricchirà anche di degustazioni nelle tipiche trattorie torinesi, le “piole”, e di spettacoli culinari diffusi tra le vie del centro città. Tra le attività più attese ci saranno la festa dei bistrot e l’after party finale, momenti di celebrazione e condivisione tra appassionati e professionisti del settore.

Questo palinsesto di eventi rappresenta anche un’anteprima dell’edizione invernale di Buonissima, che si terrà dal 22 al 26 ottobre e coinvolgerà oltre 100 chef italiani e internazionali in più di 70 location in tutta Torino.

I dati ufficiali dell’Osservatorio Turistico di Visit Piemonte indicano un 2024 da record per la regione, con oltre 6,2 milioni di arrivi e quasi 17 milioni di presenze, rispettivamente in aumento del 3,6% e del 4,1% rispetto all’anno precedente.

