Fissate data e ora della partita fra Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e Reale Mutua Basket Torino

TORINO – Dopo una lunga e travagliata vicenda sono stati definiti data e ora della partita di play-in fra Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e Reale Mutua Basket Torino: si disputerà domani, giovedì 1° maggio alle ore 18.00, nella Baltur Arena di Cento (FE).

È la nota ufficiale della Reale Mutua.

La partita secondo il calendario della Lega Basket doveva svolgersi a Pesaro, ma il campo dei pesaresi la Vitrifrigo Arena, è occupata dalla convention europea di Tecnocasa e poteva essere disponibile il 4 maggio. Il club pesarese ha tentato di chiedere lo spostamento della gara al 4. Poi la federazione ha confermato la data del 1° maggio alle ore 18, con campo da definire. A questo punto la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro aveva rilasciato un comunicato deciso.

In merito alla partita di Play-in contro Torino, la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ribadisce nuovamente quanto già comunicato agli Enti preposti, ovvero il pieno diritto della Società di disputare la partita alla Vitrifrigo Arena in data 4 maggio 2025, come inizialmente previsto e concordato. La Società si è attivata nelle sedi opportune per tutelare i propri diritti e quelli di tutti i suoi tifosi, abbonati, sponsor e consorziati. L’auspicio del Club rimane poter giocare alla Vitrifrigo Arena circondata dal sostegno e dall’affetto di tutti i propri tifosi, sottolineando che Aspes e VL hanno sempre agito nel massimo rispetto delle regole. Consapevole della complessità della situazione, la Società continua a lavorare per trovare la migliore soluzione possibile e fornirà aggiornamenti in merito non appena disponibili.