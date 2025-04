Rivalba: la cagnolina Alma ora ha una nuova casa, viveva legata a una catena e con un tumore

RIVALBA – Vi avevamo raccontato già tempo fa la drammatica storia della cagnolina Alma, così è stata ribattezzata, trovata sola, sporca e trascurata. Gli occhi spenti dalla sofferenza e il corpo segnato dalla malattia.

Recuperata a Rivalba (TO) dalle Guardie Zoofile dell’OIPA di Torino, Alma – una cagnolona simil spinone di 10 anni – versava in condizioni critiche, non solo per via dell’ambiente sporco e fatiscente in cui era costretta da una catena arrugginita. A destare preoccupazione era soprattutto la massa sporgente, tumefatta e sanguinante, che presentava sull’addome, oltre alle problematiche legate all’eccessiva magrezza.

Trasferita in canile, è stata sottoposta a cure veterinarie immediate, ma era chiaro che per lei fosse necessario un ambiente diverso, confortevole e tranquillo, dove potesse recuperare appieno le forze. E così, per fortuna, è stato: la sua storia ha colpito profondamente una donna di Torino, che ha scelto di aprire le porte della sua casa (e del suo cuore) a questo cane sfortunato, per donarle una seconda possibilità.

Oggi Alma sta bene, è un cane felice e sereno, vive in un ambiente adatto alle sue necessità, coccolata e accudita come merita. La situazione disperata in cui viveva è solo un lontano, brutto ricordo.

