Finisce con l’auto in un dirupo a Molare, morto uomo di 58 anni

MOLARE – Un uomo di 58 anni è morto ieri a Molare dopo essere finito in un dirupo con la sua auto. Il sinistro è avvenuto lungo la provinciale 207 e non ha coinvolto altri mezzi. L’uomo con la sua auto è finito fuori strada e poi è caduto in un dirupo profondo una ventina di metri.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento di Ovada, il Nucleo Speleo Alpino Fluviale del comando di Alessandria e l’elicottero dei vigili del fuoco partito da Genova. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese