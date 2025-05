La città di Alessandria compie 857 anni

ALESSANDRIA – Il 3 maggio 2025 Alessandria festeggia 857 anni di storia con un ricco programma di eventi che raccontano l’identità e l’energia della sua comunità.

La giornata si apre alle 9:30 con una solenne celebrazione eucaristica nella Chiesa di Santa Maria di Castello, presieduta da S.E.Rma Mons. Guido Gallese, Vescovo di Alessandria. A seguire, alle ore 11:00, la Sala del Broletto ospiterà una sessione aperta del Consiglio Comunale, che culminerà, alle 12:30, con la cerimonia di consegna delle onorificenze civiche.

Nel pomeriggio, alle 16:30, piazza Alba Iulia diventerà teatro di un incontro pubblico con una delegazione della città gemellata Alba Iulia (Romania), in un momento simbolico che rafforza il legame di amicizia tra le due comunità.

In parallelo, dal 3 al 5 maggio, la città offrirà un viaggio nei sapori della tradizione con “La San Giorgio 2025”. Trentuno ristoranti proporranno speciali menù degustazione incentrati su agnolotti e ravioli, abbinati ai migliori vini del territorio. In piazzetta della Lega, appuntamenti con laboratori, showcooking e incontri tematici sulla filiera agroalimentare, in collaborazione con CIA, Coldiretti, Confagricoltura e altre realtà del settore.

