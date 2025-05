Nichelino, cane lasciato a catena corta, senza acqua e senza riparo: solo una multa al padrone

NICHELINO – Su segnalazione gli agenti dell’ufficio tutela animali del Comune di Nichelino sono intervenuti in una villetta della cittadina in cui un cane era tenuto legato a catena corta, senza la possibilità di raggiungere un riparo, oltre al fatto di non avere acqua fresca a disposizione.

Per quello che concerne il padrone è stato multato in principio di 165 euro, come prevede il nuovo regolamento comunale dal 2023 che vieta tenere i cani alla catena. La cifra è aumentata a 250 euro perché l’animale non era dotato di microchip. Il cane però è rimasto con il padrone.

Gli agenti non hanno però constatato il reato di maltrattamento animali, punito dall’Articolo 544 ter Codice Penale con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

