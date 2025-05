Tentato omicidio e rapina a Torino: uomo colpito al collo con un fendente in via Martorelli

TORINO – Domenica 4 maggio a Torino, un uomo di 41 anni è stato ferito gravemente in via Martorelli poco dopo la mezzanotte. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore, un uomo di 48 anni, avrebbe sferrato un fendente al collo della vittima con un coltello, nel tentativo di rapinarlo.

L’episodio sembra essere il culmine di una rissa scoppiata alcune ore prima nel quartiere Barriera di Milano. La rapina è avvenuta proprio nel momento in cui la vittima aveva con sé la somma ingente, probabilmente legata a traffici illeciti.

Immediatamente dopo l’aggressione, sul luogo sono arrivate le volanti della polizia, che hanno bloccato l’aggressore e il suo presunto complice, quest’ultimo denunciato per favoreggiamento. L’uomo di 48 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e rapina. La vittima, trasportata d’urgenza in ambulanza all’ospedale Giovanni Bosco, è stata sottoposta a cure e fortunatamente, non si trova in pericolo di vita.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese