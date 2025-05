Pallavolo giovanile piemontese in lutto: sospese le Final Four per il decesso di uno spettatore durante le semifinali

TORINO – Un grave lutto ha colpito il mondo della pallavolo giovanile piemontese. Le Final Four delle categorie Under 17 maschile e Under 16 femminile sono state sospese dopo che, durante lo svolgimento delle semifinali al Pala200 di via Santa Cristina a Settimo Torinese, uno spettatore, il padre di Luca Boggione, uno dei ragazzi chiamati a disputare la semifinale contro l’Asd Pallavolo Val Chirone, ha accusato un improvviso malore sugli spalti.

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, l’uomo è poi deceduto in ospedale.

In segno di rispetto e cordoglio, il comitato regionale della Fipav Piemonte ha immediatamente disposto la sospensione degli incontri in programma nel pomeriggio, rinviandoli a data da destinarsi.

