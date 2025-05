Si chiama Mamoud Diane il 19enne accoltellato in Barriera di Milano a Torino

TORINO – Si chiamava Mamoud Diane, originario della Costa d’Avorio e residente a Torre Mondovì, il ragazzo di 19 anni che è stato ucciso nella notte a Torino.

L’omicidio è avvenuto intorno alle 23.30 in via Monterosa, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città. Secondo le testimonianze, il giovane si trovava all’esterno di un bar, all’angolo tra via Monterosa e corso Novara, quando è stato aggredito da un gruppo di persone.

Circondato, è stato colpito con calci e pugni, per poi essere accoltellato alla schiena. Nonostante le gravi ferite, è riuscito a rialzarsi e a fuggire, ma si è accasciato a terra dopo alcune centinaia di metri. Nello stesso frangente sarebbe avvenuta un’altra aggressione ai danni di un secondo giovane. Alcuni passanti hanno assistito alla rissa, avvenuta attorno alla mezzanotte, e hanno allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia, ma gli aggressori si erano già dileguati. Inutili i tentativi dei sanitari del 118: il giovane, colpito da una sola coltellata, è morto sul posto. Le indagini, affidate alla Squadra Mobile, sono in corso. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e ascoltato i primi testimoni.

