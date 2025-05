Due bambini di 10 e 12 anni investiti mentre percorrevano in bicicletta la strada a Santa Vittoria d’Alba

SANTA VITTORIA D’ALBA – Due bambini di 10 e 12 anni sono stati investiti nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 maggio, da un’auto mentre percorrevano in bicicletta la strada in frazione Cinzano a Santa Vittoria d’Alba, nel cuneese.

Chiamati i soccorsi, l’elicottero del 118 non è riuscito a decollare per le avverse condizioni meteo e il 12enne, il più grave dei due, è stato trasportato anziché al Regina Margherita di Torino, all’ospedale di Verduno in codice rosso. Anche il bambino di 10 anni è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Michele e Pietro Ferrero ma in codice giallo.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

