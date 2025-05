Alessandria, carabinieri arrestano 27enne autore di almeno due aggressioni in città

ALESSANDRIA – Una pattuglia è intervenuta nei pressi dell’incrocio tra via Verona e via Padova, a seguito di una segnalazione per aggressione. Sul posto, i Carabinieri hanno trovato un uomo visibilmente scosso insieme alla figlia minorenne. L’uomo ha indicato come aggressore un individuo che si trovava poco distante, apparentemente indifferente, ma che aveva tentato di dissimulare il proprio comportamento all’arrivo dei militari.

Il sospettato è stato subito fermato. La vittima ha raccontato di essere stata violentemente aggredita: l’uomo lo avrebbe scaraventato a terra due volte, colpito con un pugno al volto e strattonato più volte nel tentativo di strappargli lo zaino. L’aggredito ha riportato lesioni serie ed è stato dimesso dal Pronto Soccorso con una prognosi di 30 giorni per trauma facciale, frattura di un dito e la rottura di un dente. La figlia, nonostante lo spavento, è riuscita a riprendere l’aggressione con il cellulare. L’aggressore è stato denunciato per tentata rapina.

Pochi giorni dopo, nella stessa zona — tra via Verona e via Sant’Ubaldo — un’altra pattuglia è intervenuta per la segnalazione di un uomo che stava aggredendo passanti e genitori in attesa fuori da una scuola. All’arrivo dei Carabinieri, l’uomo si era già dileguato, e le persone coinvolte non erano più presenti. Il giorno successivo, una delle vittime si è presentata in caserma per sporgere denuncia.

Ha raccontato che, mentre attendeva la figlia all’uscita della scuola elementare tra via Verona e via del Castello, era stato avvicinato da un individuo che aveva tentato di strappargli il cellulare con spinte e strattoni. L’intervento di altri genitori ha impedito la rapina e messo in fuga l’aggressore.

Le indagini, supportate anche dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno permesso di identificare il responsabile. È emerso che si tratta dello stesso individuo già denunciato nei giorni precedenti, e che aveva infastidito anche altri passanti e minorenni nei pressi della scuola.

I Carabinieri lo hanno nuovamente denunciato per tentata rapina, chiedendo l’emissione di una misura cautelare. Il 27enne, pluripregiudicato per reati contro la persona, privo di permesso di soggiorno e senza fissa dimora, è stato sottoposto dall’Autorità Giudiziaria all’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.

Al momento della notifica del provvedimento, l’uomo ha avuto una crisi eccessiva e violenta. È stato quindi ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale locale, per poi essere trasferito in una struttura sanitaria specializzata del Torinese.

