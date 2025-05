Leinì, rubava pezzi d’auto durante il turno di notte alla Prasco: denunciato dipendente di una cooperativa

LEINÌ – Furti ripetuti all’interno della Prasco, storica azienda con oltre 200 dipendenti specializzata nella produzione di componenti per auto. A far scattare l’allarme sono state alcune anomalie nei registri del magazzino: pezzi di ricambio scomparivano misteriosamente durante i turni notturni.

L’azienda, sospettando un’attività illecita interna, ha prima avviato un’indagine interna, poi si è affidata anche a una agenzia investigativa privata. Ma è stato l’occhio elettronico delle telecamere di videosorveglianza a fornire la prova decisiva: le immagini hanno immortalato un lavoratore intento a sottrarre materiale dal magazzino.

Il presunto autore dei furti non è un dipendente diretto della Prasco, bensì un lavoratore della cooperativa incaricata dei servizi notturni. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe trafugato diversi ricambi auto durante il proprio turno, per poi spedire la merce da un ufficio postale della zona a clienti in tutta Italia. Un’attività parallela che andava avanti, a quanto pare, da diverso tempo.

Le indagini dei Carabinieri, allertati dall’azienda, sono culminate in una perquisizione domiciliare. Nella casa dell’uomo è stata rinvenuta merce rubata per un valore complessivo di circa 6.000 euro. Al termine dell’operazione, l’uomo è stato denunciato per furto aggravato.

L’episodio ha scosso l’azienda, che si è detta pronta a rafforzare ulteriormente i controlli interni per prevenire nuovi casi di dipendenti infedeli. Le indagini proseguono per verificare se ci siano eventuali complici o altri episodi analoghi ancora non scoperti.

