“Quando cantavo dov’eri tu?”: la salute mentale diventa arte alla IV edizione della Collegno Fòl Fest

COLLEGNO – A Collegno, dove un tempo il manicomio rappresentava il confine tra “normalità” e “devianza”, torna per la quarta edizione la Collegno Fòl Fest, la manifestazione che mette al centro la salute mentale, trasformando l’ex ospedale psichiatrico in un luogo di cultura, dialogo e bellezza. Dal 7 al 15 giugno 2025, il parco della Certosa Reale diventa teatro di oltre 60 eventi tra spettacoli, incontri, lectio magistralis, mostre e laboratori, con un messaggio chiaro: la fragilità non è esclusione, ma può essere risorsa creativa e civile.

Il tema di quest’anno è racchiuso nella domanda-poesia “Quando cantavo dov’eri tu?”, tratta dai versi di Lucia Saltarin, poetessa internata a Collegno e oggi voce simbolo di una rivoluzione culturale che chiede ascolto e riconoscimento. Insieme a lei, l’altra figura centrale dell’edizione 2025 è la scultrice Camille Claudel, genio e vittima della reclusione manicomiale in Francia, cui è dedicato lo spettacolo teatrale “La scultura come emancipazione, la follia come punizione” in scena sabato 14 giugno.

Due donne, due biografie segnate dalla violenza dell’esclusione, diventano volti della resistenza artistica al pregiudizio psichiatrico. “La follia non è più muro che esclude, ma arte, talento, cultura, scienza”, recita il manifesto del festival, che si muove lungo un filo rosso tutto al femminile, dando voce a chi è stato zittito.

Tra gli appuntamenti più attesi, la performance poetico-musicale di Mauro Ermanno Giovanardi (giovedì 12 giugno), frontman dei La Crus, che rende omaggio proprio a Lucia Saltarin con “Quando cantavo dov’eri tu?”: un incontro tra versi e musica in cui la poesia si fa carne e suono.

Conferenze, tavole rotonde e workshop

Il festival si conferma anche luogo di riflessione e divulgazione scientifica: 63 eventi in tutto, tra cui conferenze, tavole rotonde e workshop organizzati da ASL TO3, Università di Torino e Servizio IESA, con un’attenzione speciale ai più giovani. In particolare, giovedì 12 giugno, Massimo Recalcati terrà la lectio magistralis “Ipercollegati e scollegati: il disagio giovanile contemporaneo”, per indagare le radici del malessere che attraversa le nuove generazioni.

Il programma si apre sabato 7 giugno con “Una poesia X l’inclusione show”, evento di premiazione dell’omonimo concorso letterario, che unisce la leggerezza dello spettacolo comico (con Gianpiero Perone e ospiti da Zelig e Colorado) all’urgenza del tema.

Cinque mostre e l’Orto che cura

Cinque mostre, allestite tra Villa 5 e la Sala delle Arti, raccontano attraverso installazioni visive il rapporto tra creatività e disagio psichico. Mentre domenica 8 giugno, come da tradizione, la Fòl Parade animerà il parco con una sfilata tra musica e folklore, guidata dall’Orchestra Fiati della Città di Collegno e dalle Masche dell’Associazione San Lorenzo.

Fulcro della manifestazione è l’Orto che Cura, esperienza di rigenerazione urbana e sociale, sede della libreria del festival e del progetto di ristorazione inclusiva “Food all’orto”, dove persone in percorso riabilitativo lavorano fianco a fianco con professionisti della cucina.

All’estremità opposta del parco, la Lavanderia a Vapore, centro europeo per la danza e la ricerca artistica contemporanea, ospita performance e spettacoli, tra cui l’installazione Square Collegno di Lorenzo Bianchi Hoesch: un viaggio immersivo tra reale e immaginario, dove il suono guida il visitatore alla riscoperta dell’ex ospedale psichiatrico.

Organizzata dal Comune di Collegno, ASL TO3, Arci Valle Susa-Pinerolo APS, Cooperativa Il Margine e Lavanderia a Vapore, la Fòl Fest è molto più di un festival: è una dichiarazione politica e culturale contro lo stigma, un invito a ripensare il concetto di normalità, una celebrazione della mente nella sua complessità.

Perché, come suggerisce il claim, è tempo di rispondere a chi chiedeva: “Quando cantavo, dov’eri tu?”

