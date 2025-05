Studenti del Politecnico di Torino in cantiere sull’A6: formazione sul campo per 40 futuri ingegneri sulla Trincea Valera

TORINO – Una giornata tra teoria e pratica per quaranta studenti del Dipartimento di Ingegneria Strutturale ed Edile del Politecnico di Torino, protagonisti di un workshop sul campo lungo l’autostrada A6 Torino–Savona. I giovani ingegneri hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con le attività operative del cantiere per la messa in sicurezza del versante denominato Trincea Valera, osservando da vicino le sfide tecniche e le soluzioni adottate.

L’iniziativa, promossa da Autostrada dei Fiori (AdF), società concessionaria del Gruppo ASTM, è stata realizzata in collaborazione con SINA e Itinera, società del Gruppo attive rispettivamente nella progettazione e nella costruzione. Il workshop si è svolto all’insegna del modello “One Company”, volto a valorizzare la sinergia tra le diverse competenze del gruppo: progettuali, tecniche ed esecutive.

La giornata si è aperta con una sessione in aula presso la sede torinese di AdF. Qui, gli studenti hanno assistito a una serie di presentazioni curate dalla concessionaria in qualità di stazione appaltante, dalle società incaricate del monitoraggio geotecnico, dai progettisti e dalla Direzione Lavori. Il focus: l’illustrazione dettagliata del progetto, dall’analisi preliminare fino alla gestione operativa del cantiere.

Il lavoro sul campo

Nel pomeriggio, il trasferimento in sito ha permesso agli studenti di osservare direttamente le attività di consolidamento del versante. In cantiere, i partecipanti hanno potuto interagire con tecnici e ingegneri, raccogliendo testimonianze dirette su metodologie applicate, scelte progettuali e gestione della sicurezza.

L’iniziativa si inserisce nel quadro della collaborazione ormai consolidata tra il Politecnico di Torino e il Gruppo ASTM. Una sinergia che punta a costruire percorsi formativi innovativi, capaci di integrare il sapere accademico con l’esperienza pratica in cantiere, per preparare le nuove generazioni di professionisti ad affrontare le sfide dell’ingegneria moderna.

