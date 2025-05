Alessandro Del Piero è ufficialmente Mister: l’ex capitano bianconero ottiene la licenza UEFA Pro

TORINO – Alessandro Del Piero ha ufficialmente ottenuto la licenza UEFA Pro, il massimo riconoscimento per chi ambisce ad allenare a livello professionistico. L’annuncio è arrivato direttamente dal suo profilo Instagram, dove l’ex numero 10 ha condiviso emozioni e gratitudine al termine del percorso formativo intrapreso con la FIGC.

“Da oggi potete anche chiamarmi ‘Mister’…” ha scritto Del Piero, aggiungendo un ringraziamento speciale a chi lo ha accompagnato in questo cammino: dai docenti di Coverciano ai compagni di corso, senza dimenticare la famiglia. Emozionante il riferimento alla sorpresa dei figli e della moglie, che si sono presentati a Firenze in occasione della discussione della sua tesi, un elaborato che ha unito esperienze personali e visione tecnica del calcio.

Per Del Piero, che negli ultimi anni si è distinto come opinionista e talent di Sky Sport, questo nuovo traguardo rappresenta un passo concreto verso un futuro in panchina. Con la licenza UEFA Pro, infatti, potrà sedere sulla panchina di qualsiasi club, inclusi quelli di Serie A e delle competizioni internazionali.

La notizia ha immediatamente fatto il giro del web, scatenando l’entusiasmo dei tifosi bianconeri e degli appassionati di calcio in tutta Italia, che ora si interrogano: dove inizierà la carriera da allenatore di Pinturicchio? In patria, magari proprio con la Juventus, o all’estero, dove gode ancora di grande prestigio?

