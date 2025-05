Precipita con il parapendio a Ronco Canavese: ferita una donna

RONCO CANAVESE – Poco dopo le. 14 di oggi, una donna francese è precipitata con il parapendio in fase di atterraggio a Ronco Canavese, in Valle Soana.

Per soccorrere la donna ferita, è giunto sul posto l’elicottero del 118, insieme ad una squadra del Soccorso Alpino. Fortunatamente, le condizioni della donna non sembrano troppo gravi: dopo essere stata stabilizzata, è stata elitrasportata in ospedale per una sospetta frattura ad un braccio.

