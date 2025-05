Salone del Libro, oltre 160mila tap su bus e metro GTT nei giorni dell’evento

TORINO – Il biglietto acquistato in modalità contactless con carta bancaria sui mezzi di trasporto di Torino ha riscosso grande successo, rispetto al 2024, anche nei giorni del Salone del Libro. Ad affermarlo Aep Ticketing solutions, fornitrice del sistema di bigliettazione elettronica per il trasporto pubblico GTT della città e tra i leader internazionali nel campo della bigliettazione elettronica per il trasporto pubblico.

«I giorni della manifestazione hanno registrato un gran picco nell’utilizzo dei nostri sistemi di bigliettazione elettronica, sia a bordo di bus che in metro – afferma Alessandro Sansone, amministratore delegato di Aep -. Numeri importanti, che mantengono un trend di crescita del 30% nell’acquisto del biglietto con sistema Tap&Go, in modalità Emv contactless, registrato rispetto al 2024. Siamo lieti di riscontrare che, numeri alla mano, questa modalità di pagamento con carte bancarie, utilizzate direttamente a bordo, sia sempre più parte della quotidianità dei cittadini».

Nello specifico, per quanto riguarda l’edizione 2025 del Salone del Libro, nei primi tre giorni della manifestazione si è registrato su bus e metro quasi il doppio dei tap totali rispetto ai tre giorni precedenti (12, 13 e 14 maggio). In particolare, tra il 15 e il 19 marzo, i tap totali hanno raggiunto picchi anche di 42.480 al giorno (come avvenuto nella giornata di sabato 17 maggio). Infine, nei 5 giorni dell’iniziativa si è “tappato” più in metro che sul bus, per oltre il doppio delle transazioni: 111.483 tap in metro contro 49.518 sul bus.

