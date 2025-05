Torino, nel quartiere Aurora violenta rissa a colpi di bottiglie di vetro e cassonetti rovesciati [VIDEO]

TORINO – Ieri sera a Torino, in corso Giulio Cesare, tra Ponte Mosca e corso Emilia, si è consumata una violenta rissa che, come si vede dal video, è sfociata nell’uso di bottiglie di vetro come armi e cassonetti rovesciati.

La vicenda è avvenuta intorno alle ore 21. Dopo diversi minuti, è intervenuta la polizia per calmare le acque, ma all’arrivo degli agenti le persone coinvolte nella rissa erano già fuggite verso Lungo Dora Napoli. Patrizia Alessi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 7, ha denunciato l’accaduto tramite un post sui social, nel quale si legge quanto segue:

«DI NUOVO ATTIMI DI FOLLIA IN CORSO GIULIO CESARE/EMILIA DOVE TUTTO E’ CONSENTITO, CITTADINI SEMPRE PIU’ ESASPERATI. DEVE ANCORA CONTINUARE PER MOLTO QUESTA SITUAZIONE?

Ieri sera verso le ore 21 sempre nel solito tratto fuori controllo di Corso Giulio Cesare tra il Ponte Mosca e Corso Emilia una ennesima violenta rissa con botte, tiri di bottiglie usate come armi e cassonetti rovesciati […].

Poco dopo sono arrivate 5 volanti delle FdO ma il gruppo di criminali si era già dileguato verso Lungo Dora Napoli.

Quotidianamente nel quartiere si vive un clima di violenza e aggressività latente che rischia di esplodere da un momento all’altro, sotto gli occhi sempre più spaventati dei residenti. Tutto ciò viene alimentato dall’assenza di regole e norme di civile convivenza, sembra che tutto sia consentito in questo circolo vizioso di degrado.

LA VIOLENZA E L’AGGRESSIVITA’ CHE HANNO GRUPPI DI PERSONE NEL RINCORRERSI E PICCHIARSI E’ SENZA LIMITI. Come si possono percorrere certi marciapiedi in tranquillità? Impossibile!

Quando mai la Città provvederà a rendere vivibile questo tratto di strada? Siamo stanchi di sole parole parole parole e ancora parole. Il buonismo non ha portato a nulla, contro i criminali bisogna agire diversamente […].

Sono anni che chiedo, insieme ai miei colleghi Domenico Giovannini e Francesco Caria, un controllo serio e a 360° sugli affitti delle case fatiscenti e relativi successivi provvedimenti da parte della Città senza essere ascoltata. Il video della rissa è stato girato quando la violenza si stava già calmando».