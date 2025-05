Dopo 5,5 milioni di euro di lavori, i torinesi riscoprono la storica via con vista sulla Gran Madre

TORINO – Via Po si è trasformata in un salotto pedonale, almeno per un giorno, in occasione della conclusione dell’intervento di riqualificazione da 5,5 milioni di euro.

Dalla pavimentazione rifatta, ai binari lucidi, dagli incroci sistemati fino al colonnato finalmente ripulito dai graffiti, via Po è apparsa in una veste inedita. A fare da sfondo alla passeggiata, l’iconica vista sulla Gran Madre.

L’iniziativa, inserita nel calendario delle Feste dei Vicini, ha attirato migliaia di persone fin dalle prime ore del mattino: famiglie, giovani, ciclisti, turisti e curiosi hanno affollato i portici e le corsie centrali, normalmente riservate al traffico. Tra esibizioni musicali, attività per bambini e semplici momenti di relax, via Po è tornata a essere spazio di incontro e socialità.

