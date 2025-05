Voucher scuola 2025-2026 in Piemonte: domande aperte fino al 27 giugno

TORINO – Dal 29 maggio e fino al 27 giugno 2025 è possibile presentare domanda per ottenere il voucher scuola della Regione Piemonte, un contributo economico destinato agli studenti piemontesi per sostenere le spese legate al diritto allo studio.

Dotazione finanziaria

Il fondo complessivo ammonta a 19 milioni di euro, grazie all’integrazione tra risorse regionali e fondi statali destinati all’acquisto dei libri di testo.

Due tipologie di voucher disponibili (non cumulabili)

Voucher A – Iscrizione e frequenza : da utilizzare per il pagamento delle rette scolastiche presso scuole paritarie primarie o secondarie di primo e secondo grado.

Voucher B – Libri e materiale didattico : utilizzabile per l’acquisto di: libri di testo materiali scolastici dotazioni tecnologiche attività integrative scolastiche trasporti



Chi può fare domanda

La richiesta può essere presentata da:

Genitori o tutori dello studente

Studenti maggiorenni (fino a 21 anni compiuti) non ancora in possesso di diploma

Altri componenti maggiorenni del nucleo familiare con delega del genitore

In tutti i casi è necessario che richiedente e studente risiedano nello stesso nucleo familiare ISEE.

Maggiorazioni per disabilità o DSA

In caso di studenti con disabilità certificata, DSA o EES, è prevista una maggiorazione del contributo. È obbligatorio indicare gli estremi della certificazione sanitaria rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale.

Come presentare la domanda

La domanda va inviata esclusivamente online attraverso il portale Piemonte Tu.

È necessario accedere con:

SPID (identità digitale)

Carta d’identità elettronica (CIE)

Carta nazionale dei servizi (CNS)

Scadenze e tempistiche

Dopo la chiusura delle domande, gli uffici regionali procederanno all’istruttoria e alla redazione della graduatoria, per assegnare i contributi sulla tessera sanitaria degli studenti in tempo per il nuovo anno scolastico 2025-2026.

Info e assistenza

Per chiarimenti:

Numero verde gratuito: 800-333-444 (lunedì-venerdì, ore 8-18)

Uffici relazioni con il pubblico della Regione Piemonte

Sito ufficiale: regione.piemonte.it – sezione Voucher Scuola

