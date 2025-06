Grandine nell’Astigiano: chicchi come nocciole colpiscono vigneti e centri abitati

ASTI – Un violento temporale ha investito l’Astigiano nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 15 giugno, portando con sé raffiche di vento e una grandinata che ha colpito a macchia di leopardo diverse aree della provincia. Chicchi grandi come nocciole – in alcuni casi anche del diametro di 3-4 centimetri – si sono abbattuti su vigneti, abitazioni e infrastrutture, causando danni ancora in fase di quantificazione.

Tra i Comuni più colpiti figurano Moasca, Calosso, Mombaruzzo, Calamandrana e Nizza Monferrato. A Moasca la situazione è stata particolarmente critica con vento forte e grandine. Anche a Nizza Monferrato si sono registrati disagi, con chicchi con un diametro di 3 o 4 centimetri.

La violenta ondata di maltempo solleva ora timori per le colture, in particolare per i vigneti in una zona a forte vocazione vinicola. Le prossime ore saranno decisive per la stima dei danni e per capire se si renderanno necessari eventuali interventi straordinari a sostegno delle aziende agricole colpite.

