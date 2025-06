Al Regina Margherita di Torino, rinnovati spazi grazie al volontariato di Leroy Merlin

TORINO – Un ambiente più colorato, accogliente e sereno per i piccoli pazienti dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Il centro prelievi e il corridoio del reparto di radiologia sono stati completamente rinnovati grazie a un progetto di volontariato promosso da Leroy Merlin Italia, nell’ambito dell’iniziativa nazionale Bricolage del Cuore.

A rendere possibile questo intervento sono stati 95 volontari, tra collaboratori dei punti vendita Leroy Merlin di Collegno, Corso Giulio Cesare e Moncalieri, clienti e cittadini, che hanno donato tempo e competenze per riqualificare due spazi fondamentali per i bambini in cura e per le loro famiglie. L’iniziativa si inserisce in un progetto di volontariato d’impresa attivo dal 2013, che coinvolge tutti i negozi dell’azienda in Italia con l’obiettivo di generare impatto sociale positivo attraverso interventi concreti sul territorio.

“Siamo orgogliosi di questa collaborazione con la Fondazione FORMA,” ha dichiarato Barbara Casartelli, Leader Impatto Positivo di Leroy Merlin Italia. “Questo progetto rappresenta perfettamente la nostra missione: trasformare gli spazi sociali in luoghi migliori, contribuendo al benessere delle comunità e dando a ogni persona la possibilità di partecipare attivamente.”

Il progetto è stato realizzato in stretta sinergia con la Fondazione FORMA, onlus nata nel 2005 all’interno dell’ospedale, che da anni si impegna per rendere gli ambienti sanitari più umani e vicini ai bisogni dei bambini.

“In reparti delicati come quello di radiologia, un ambiente accogliente può davvero fare la differenza”, ha spiegato Luciana Accornero, presidente della Fondazione. “Ridurre l’ansia e il disagio legati alle cure è una parte fondamentale del percorso di guarigione. Anche un muro colorato o una luce calda possono aiutare un bambino a sentirsi meno solo e più al sicuro.”

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese