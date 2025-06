Auto finisce contro la pensilina del bus a Beinasco: ferite una donna e una bambina

TORINO – Oggi, mercoledì 18 giugno 2025, all’altezza del ristorante pizzeria “Il Grillo”, una Fiat Panda diretta verso Torino ha improvvisamente sbandato finendo sulla pensilina di una fermata dell’autobus.

Nell’urto sono rimaste lievemente ferite una donna e una bambina, che si trovavano in attesa alla fermata. Le loro condizioni non sarebbero gravi, ma per precauzione sono state trasportate negli ospedali Cto e Regina Margherita di Torino. Altre persone presenti sono state solo sfiorate, evitando per poco il peggio.

Il conducente dell’auto, rimasto illeso, è stato ascoltato dagli agenti della polizia locale. Al momento, sono in corso accertamenti sulle cause della perdita di controllo del veicolo.

La zona è rimasta parzialmente bloccata per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area. Nessun disagio per il traffico di bus e auto nelle ore successive.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese