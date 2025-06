Scoperto bivacco della droga nei boschi di Malvicino: arrestato un 35enne armato

ALESSANDRIA – I carabinieri della stazione di Spigno Monferrato hanno arrestato un uomo di 35 anni, sorpreso in un bivacco nascosto tra la fitta vegetazione di Malvicino. Il blitz è scattato al termine di mesi di monitoraggi e segnalazioni.

All’interno della tenda mimetizzata, i militari hanno trovato quasi un etto di cocaina grezza con un grado di purezza del 98%, sufficiente per 500 dosi del valore complessivo stimato in oltre 30 mila euro. L’uomo era anche in possesso di un revolver, un machete, dieci telefoni cellulari, bilancini di precisione, trappole fotografiche e generi di prima necessità. Rinvenuto anche denaro contante per oltre 1.000 euro.

Il 35enne è stato condotto nel carcere di Alessandria in attesa di giudizio.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese