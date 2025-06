Salvati due cani chiusi in casa da 15 giorni a Nichelino

NICHELINO – Due cani simil terrier di tipo bull, chiusi da oltre quindici giorni in un appartamento di via Parri, sono stati tratti in salvo nella serata di martedì 17 giugno grazie a un intervento d’emergenza coordinato tra Carabinieri, Enpa, l’Ufficio Tutela Animali del Comune e il Canile di Chieri.

I due animali erano rimasti completamente soli in casa in seguito all’arresto del loro proprietario, senza che nessuno si occupasse di loro. Quando sono stati trovati, erano in evidente stato di sofferenza fisica e deprivazione. Per liberarli, è stato necessario un intervento logistico complesso: tre rampe di scale percorse a braccio, con i cani collocati all’interno di kennel di sicurezza, portati fuori dall’assessore alle Politiche animaliste Fiodor Verzola e da un operatore del canile.

Ora i due animali si trovano presso il canile sanitario, dove ricevono cure veterinarie d’urgenza.

