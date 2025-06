Due conducenti si scontrano a Torino nella notte del 19 giugno: tre persone ferite e quattro veicoli coinvolti all’incrocio tra via Frejus e via Capriolo.

TORINO – Un violento scontro tra due conducenti si è verificato intorno all’1:10 della notte tra mercoledì e giovedì, all’incrocio tra via Frejus e via Capriolo, nel quartiere Cenisia.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto iniziale tra due veicoli in movimento ha provocato uno sbalzo laterale che ha coinvolto altre due automobili ferme lungo la carreggiata.

Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale in codice verde per accertamenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, insieme ai vigili del fuoco. Le cause dello scontro sono in fase di verifica: non è ancora chiaro se a innescare la collisione sia stata una mancata precedenza, un’infrazione semaforica o una distrazione alla guida.

Le ambulanze del 118 hanno soccorso i feriti, tutti coscienti al momento dell’intervento. I veicoli sono stati rimossi dopo i rilievi per consentire la riapertura dell’incrocio al traffico.

L’area è stata messa in sicurezza poco prima delle 3:00. Gli agenti della polizia municipale stanno acquisendo testimonianze e immagini da eventuali telecamere di sorveglianza della zona.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese