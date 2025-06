Chiusure stradali nel Torinese: interventi previsti a Pramollo, Ceresole Reale, Rubiana e Susa

PIEMONTE – Settimana di modifiche alla viabilità in diverse aree del Torinese, con chiusure temporanee su alcune strade provinciali per interventi di manutenzione, lavori di messa in sicurezza e manifestazioni sportive.

A Pramollo, la Strada Provinciale 168 di San Germano Chisone è chiusa fino a nuovo ordine dal lunedì al venerdì, nelle fasce orarie 8-12 e 13-18, nel tratto compreso tra il km 4+800 e 4+850. Il provvedimento è necessario per consentire la ricostruzione del muro di sottoscarpa danneggiato durante l’alluvione dello scorso aprile. Il transito è vietato a tutti, eccetto mezzi di soccorso, di emergenza e veicoli fino a 18 tonnellate della società Acea Pinerolese Industriale.

A Ceresole Reale, la SP 50 del Nivolet sarà interdetta al traffico motorizzato domani, sabato 21 giugno, dalle 9 alle 15, tra i km 4+365 e 18+460, per lo svolgimento di una manifestazione ciclistica. L’iniziativa rientra nella promozione della mobilità sostenibile nelle aree montane.

A Rubiana, invece, la SP 197 del Colle del Lys chiuderà lunedì 23 giugno dalle 9 alle 12 tra i km 6+500 e 6+900, per consentire lavori sul versante a monte, dove è presente un rischio di caduta materiale. Il traffico verrà deviato su percorsi comunali, adeguatamente segnalati.

Infine, a Susa, la SP 225 di Urbiano – diramazione 1, nel tratto che collega la Statale 25 alla Provinciale 225, sarà chiusa a partire dalle 12 di mercoledì 25 giugno dal km 0 al km 0+140. Il blocco è dovuto ai lavori per la soppressione dei passaggi a livello della linea ferroviaria Bussoleno–Susa, nell’ambito di un più ampio progetto di riqualificazione e sicurezza ferroviaria.

I cittadini e i pendolari sono invitati a verificare i percorsi alternativi e prestare attenzione alla segnaletica temporanea.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese