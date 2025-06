Nichelino: palo della luce crolla per il forte vento di ieri sera

NICHELINO – A Nichelino, intorno alle 21 di venerdì 20 giugno un palo della luce è crollato improvvisamente al suolo in via Amedeo Avogadro, a causa delle forti raffiche di vento che hanno colpito tutta l’area del Torinese. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma la caduta ha sfiorato alcune auto parcheggiate e avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Secondo quanto ricostruito, il palo è stato abbattuto dal vento finendo trasversalmente sulla carreggiata, in un momento in cui non erano presenti né pedoni né veicoli in transito. Il cedimento sarebbe stato favorito non solo dalla violenza delle raffiche, ma anche dalle condizioni strutturali compromesse del palo stesso, che alla base presentava evidenti segni di erosione e usura.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, che hanno messo in sicurezza l’area. Tecnici comunali stanno ora valutando lo stato di altri pali e strutture analoghe, per verificare l’eventuale necessità di interventi preventivi a tutela della sicurezza pubblica.

