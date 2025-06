Scontro tra i conducenti di tre automobili sulla A5, due persone ferite trasportate all’ospedale di Ivrea

IVREA – Uno scontro tra gli automobilisti di tre autovetture si è verificato nella mattinata di oggi sull’autostrada A5 in direzione Ivrea.

Secondo quanto si apprende, nel sinistro sono rimaste ferite alcune persone, due delle quali sono state trasportate all’ospedale di Ivrea per gli accertamenti del caso dopo le prime cure ricevute dai sanitari della Croce Bianca di Alice Castello giunti sul luogo.

Sul posto erano presenti anche i vigili del fuoco dai distaccamenti di Livorno Ferraris e dal volontario di Santhià, per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, e la polizia stradale di Settimo Torinese per i rilievi. Il personale della Viabilità Autostradale si è occupato della gestione del traffico, bloccato per permettere i soccorsi e la rimozione delle vetture.

