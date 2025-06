Dalla provincia di Alessandria al Brasile: nasce lo Yogurt Orione

ALESSANDRIA – Dalla provincia di Alessandria al Brasile: è questo il percorso che ha portato alla nascita dello Yogurt Orione, nato da un progetto sociale ispirato a San Luigi Orione, fondatore della Piccola Opera della Divina Provvidenza, originario di Pontecurone.

Il progetto prende vita grazie alla Provincia religiosa Nostra Signora di Fatima (Brasile Nord), che ha trasformato una proprietà rurale a Morada Nova de Minas nella Casa Don Orione – Fazenda Campo Alegre. Da qui è nata anche la Comunidade Terapêutica Lar Dom Orione, un’associazione impegnata nel recupero di persone con dipendenze da alcol e droga.

Oltre alla formazione spirituale, psicologica e professionale, gli ospiti della comunità si dedicano a lavori agricoli, attività ricreative e alla produzione di yogurt. Nel laboratorio caseario interno viene infatti realizzato lo Yogurt Orione, distribuito in case di riposo, mense scolastiche e sociali.

Il progetto ha recentemente compiuto un salto di qualità grazie alla Campagna di Pasqua 2025 promossa dalla Fondazione Don Orione e ai fondi raccolti tramite il 5×1000. Con queste risorse, la Comunità ha potuto acquistare un macchinario per il confezionamento in monodose e un veicolo refrigerato per il trasporto dei prodotti caseari.

