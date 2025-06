Scontro tra due auto tra Tortona e Viguzzolo: due donne ferite, una è in gravi condizioni

ALESSANDRIA – Questa mattina, sabato 21 giugno, lungo corso Pilotti, nel tratto compreso tra Tortona e Viguzzolo, in provincia di Alessandria. Due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato violento e ha coinvolto due donne, entrambe ferite, una delle quali in condizioni particolarmente serie.

La più grave è una donna di 36 anni, soccorsa in codice rosso e trasportata d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale di Alessandria. Le sue condizioni sono considerate critiche, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli. L’altra donna coinvolta ha riportato ferite importanti ma non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Non si esclude che uno dei due veicoli possa aver invaso la corsia opposta, ma sarà l’inchiesta a chiarire le responsabilità.

