Disability Pride Torino 2025: il 28 giugno torna la terza edizione dell’evento

TORINO – Dopo il grande successo delle prime due edizioni, sabato 28 giugno Torino ospiterà il suo 3° Disability Pride, manifestazione che porta al centro del dibattito pubblico le persone con disabilità e il diritto a una società realmente inclusiva, accessibile e libera da discriminazioni abiliste.

Organizzato dal Coordinamento Disability Pride Torino e patrocinato da Regione Piemonte, Città Metropolitana, Comune, Università e Politecnico di Torino, il Pride si conferma come un evento politico, culturale e sociale di portata crescente, che punta a trasformare il concetto di disabilità da problema individuale a questione collettiva.

Una manifestazione che rompe gli stereotipi

Il Disability Pride nasce per scardinare narrazioni pietistiche, medicalizzanti o assistenzialiste, mettendo in discussione il concetto stesso di “normalità”, inteso come costruzione culturale che esclude tutto ciò che non rientra nei parametri dominanti di produttività, efficienza o autonomia. La disabilità, in questa visione, non è una mancanza da correggere ma una dimensione legittima della diversità umana, da accogliere e valorizzare.

In questa edizione, lo sguardo sarà fortemente intersezionale: si affronteranno temi che attraversano la disabilità e si intrecciano con genere, etnia, orientamento sessuale, status socioeconomico, offrendo una lettura complessa ma necessaria delle molteplici forme di oppressione.

Ospiti e percorso

Tra le voci e i volti che animeranno la giornata figurano attivistə, artistə e creator impegnatə nella promozione dei diritti:

Alessia Volpin , coordinatrice del Disability Pride Torino

Red Fryk Hey , artista e attivista su autismo e neurodivergenze

Marco Andriano , content creator ipovedente

Alexa Pantanella , ricercatrice e podcaster di DiversiSpeaking

Delegazioni del Disability Pride Network, del Torino Pride e delle istituzioni patrocinanti

Il percorso del corteo si aprirà alle 15:30 alla Rotatoria Nikola Tesla, con partenza alle 16:30 da Corso Massimo d’Azeglio. Dopo aver attraversato Corso Vittorio Emanuele II, Corso Cairoli e Lungo Po Diaz, l’arrivo in Piazza Vittorio Veneto alle 18:00 darà spazio a musica, interventi e performance artistiche, in un momento corale e partecipato.

Il Manifesto 2025

In occasione del Pride, il Coordinamento ha aggiornato anche il proprio Manifesto politico-culturale, fondato su tre pilastri:

Attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

Piena implementazione della Legge Delega 227/2021 sulla disabilità

Decostruzione dell’abilismo e del concetto escludente di “normalità”

Il Disability Pride Torino si inserisce in una rete globale nata negli Stati Uniti negli anni ’90 e cresciuta anche in Italia dal 2015 grazie all’attivismo di Carmelo Comisi, pioniere del movimento. Oggi è uno spazio in cui le persone con disabilità non sono oggetto di tutela, ma soggetti politici che rivendicano un ruolo pieno e attivo nella costruzione di una società equa, solidale e plurale.

