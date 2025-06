Torino, 30enne ferito con una coltellata in strada: aggressione a Borgo Dora

TORINO – Nel pomeriggio di oggi, sabato 21 giugno, nella zona di Borgo Dora, quartiere Aurora, a Torino, un uomo di circa 30 anni è rimasto ferito da una coltellata.

L’aggressione è avvenuta in strada, davanti ad alcuni passanti che hanno allertato immediatamente i soccorsi.

L’uomo, colpito con un’arma da taglio, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi e non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e le forze dell’ordine, che hanno isolato l’area per i rilievi.

La polizia scientifica è intervenuta per raccogliere elementi utili all’indagine, mentre restano ancora da accertare la dinamica e il movente dell’aggressione.

