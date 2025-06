Arriva al Castello di Moasca l’evento “Terrazza Monferrato”

MOASCA – Dal 4 al 6 luglio il Castello di Moasca ospita l’anteprima di “Terrazza Monferrato”, nel programma di Art Site Fest, per il 2025 all’undicesima edizione.

ART SITE FEST nasce dall’idea originale del suo direttore artistico, Domenico Maria Papa (curatore e critico d’arte), di portare l’arte contemporanea nei luoghi della storia, della natura e dell’impresa. Il festival, già ospitato in rinomate sedi nel cuore della città di Torino e nei suoi dintorni, ha coinvolto anche luoghi straordinari come il Castello di Racconigi, il Castello di Masino, il Castello Gamba di Chatillon e il Castello di Moasca, che sarà sede di mostre e interventi site specific fino alla fine di quest’anno, con l’obiettivo preciso di creare una connessione col territorio, intrecciando il proprio

programma con le attività locali e permeando così il tessuto sociale in un un’interessante

occasione di scambio civico e culturale.

Come spiegato da Domenico Maria Papa, “Paesaggi Siderali” è il tema di questo

appuntamento che si unisce all’evento “Nero di stelle”, promosso dal Comune di Moasca, che da anni dedica agli amanti del buon vino e dell’astronomia una notte magica, il primo sabato del mese di luglio. Il Castello di Moasca si animerà per tre giorni con un ricco calendario di iniziative dedicate all’arte: la torre del Castello di Moasca ospiterà infatti l’opera luminosa dell’artista argentina Elizabeth Aro, che ha ideato in una creazione site specific (ossia realizzata esclusivamente per un luogo) una trama di luci e neon a unire in un unico fregio le colline circostanti e la torre. Il titolo dell’opera è “Mi scoprii nell’anima” ed è un omaggio a Lajolo, scrittore, politico e giornalista, che fu anche appassionato collezionista d’arte. Elizabeth Aro sarà protagonista anche di una mostra personale allestita nella sala espositiva del castello con nove opere legate al tema del paesaggio e dell’universo.

Il programma

Tutte le attività del weekend sono ad ingresso gratuito.

Venerdì 4 luglio:

ore 18:00 – sala espositiva Davide Lajolo: presentazione del programma di “Terrazza Monferrato”

ore 19.00 – sala espositiva Davide Lajolo: inaugurazione della mostra "Paesaggi siderali" dell'artista Elizabeth Aro

– sala espositiva Davide Lajolo: inaugurazione della mostra dell’artista Elizabeth Aro ore 20.00 – giardino del Castello: “Cosmici cosmi”: reading di Toni Mazzara . Il testo originale narra aneddoti curiosi e divertenti sulle disavventure accorse ai più grandi astronomi: da Galileo Galilei a Isaac Newton fino a Richard Boyle

ore 21.00 – biblioteca Davide Lajolo, torre del Castello di Moasca: inaugurazione dell'opera "Mi scoprii nell'anima" dell'artista Elizabeth Aro

– biblioteca Davide Lajolo, torre del Castello di Moasca: dell’artista Elizabeth Aro ore 22.00 – giardino del Castello: concerto Lou Tente and the CamelToes , promosso dal Comune di Moasca. Trio acustico astigiano formatosi nel 2015, è composto da Fabio Pregno (mandolino e ukulele), Paolo Bortolato (chitarra, ukulele e cori) e Manuel Sorce (voce, banjo e uculele). Scelgono la chiave bluegrass, corrente del country americano, per dare nuove vesti a pezzi famosi, pur senza stravolgerne lo spartito

ore 22.00 – giardino del Castello: concerto Lou Tente and the CamelToes, promosso dal Comune di Moasca. Trio acustico astigiano formatosi nel 2015, è composto da Fabio Pregno (mandolino e ukulele), Paolo Bortolato (chitarra, ukulele e cori) e Manuel Sorce (voce, banjo e uculele). Scelgono la chiave bluegrass, corrente del country americano, per dare nuove vesti a pezzi famosi, pur senza stravolgerne lo spartito

dalle ore 19 alle ore 24 – Piazza Castello e giardino del Castello: degustazione dei vini del territorio a cura dell'Enoteca Regionale di Canelli e dell'Astesana in collaborazione con il Consorzio dell'Asti e del Moscato d'Asti Docg. I produttori faranno assaggiare le loro creazioni, inclusi aperitivi a base di Moscato e Asti

Secco. Ad accompagnare i drink una ricca e variegata offerta gastronomica con le prelibatezze della tradizione piemontese.

Sabato 5 luglio:

ore 10.00 – terrazza del Castello: sessione di meditazione yoga condotta da Teresa Salemi . L’accesso sarà consentito a un massimo di venti persone previa prenotazione chiamando il numero 347/6048383 o scrivendo all’indirizzo e-mail info@tralaterraeilcielo.org. Attività adatta a tutte le età. I partecipanti dovranno portare con sé un tappetino adatto alla yoga. Consigliato un abbigliamento comodo per l’attività sportiva

ore 10.00 – terrazza del Castello: sessione di meditazione yoga condotta da Teresa Salemi. L'accesso sarà consentito a un massimo di venti persone previa prenotazione chiamando il numero 347/6048383 o scrivendo all'indirizzo e-mail info@tralaterraeilcielo.org. Attività adatta a tutte le età. I partecipanti dovranno portare con sé un tappetino adatto alla yoga. Consigliato un abbigliamento comodo per l'attività sportiva

ore 11.00 – sala espositiva Davide Lajolo: "Storie naturali. Viti su Marte?", un incontro con Danilo Zagaria. Biologo, divulgatore scientifico e redattore editoriale, Zagaria scrive di libri, scienza e animali su diverse testate e nel 2020 ha fondato la rivista letteral-scientifica "Axolotl". Al Castello di Moasca Danilo Zagaria dialogherà con Domenico Maria Papa sulla curiosa possibilità di coltivare viti sul Pianeta rosso

– sala espositiva Davide Lajolo: , un incontro con . Biologo, divulgatore scientifico e redattore editoriale, Zagaria scrive di libri, scienza e animali su diverse testate e nel 2020 ha fondato la rivista letteral-scientifica “Axolotl”. Al Castello di Moasca Danilo Zagaria dialogherà con Domenico Maria Papa sulla curiosa possibilità di coltivare viti sul Pianeta rosso dalle ore 19 alle ore 24 – Piazza Castello e giardino del Castello: offerta enogastronomica d’eccellenza.

Domenica 6 luglio:

ore 13.00 – ristorante del castello: “Tra la terra e il cielo: pranzo a tema “Nero di stelle” a cura dello chef Filippo Maria Oliviero

ore 13.00 – ristorante del castello: "Tra la terra e il cielo: pranzo a tema "Nero di stelle" a cura dello chef Filippo Maria Oliviero

ore 18.00 – piazza del Castello: "Ai signori della terra", uno spettacolo di Eleni Molos con la Futurarkestra. Eleni Molos, laureata in filosofia teoretica all'Università di Torino, doppiatrice e scrittrice, elabora e produce numerosi progetti teatrali, tra i quali quello che porta in scena al Castello di Moasca un Italo Calvino meno esplorato. A partire dalle sue "Cantacronache", il file rouge dello spettacolo lega la musica a fiabe e racconti brevi, che costituiscono una vera e propria galleria di volti umani. Ad accompagnarla nella recitazione, le musiche della Futurarkestra composta da Edoardo Cassaro al flauto, Giulio Pedrana alla chitarra e Gabriele Artuso al contrabbasso

– piazza del Castello: , uno spettacolo di con la . Eleni Molos, laureata in filosofia teoretica all’Università di Torino, doppiatrice e scrittrice, elabora e produce numerosi progetti teatrali, tra i quali quello che porta in scena al Castello di Moasca un Italo Calvino meno esplorato. A partire dalle sue “Cantacronache”, il file rouge dello spettacolo lega la musica a fiabe e racconti brevi, che costituiscono una vera e propria galleria di volti umani. Ad accompagnarla nella recitazione, le musiche della Futurarkestra composta da Edoardo Cassaro al flauto, Giulio Pedrana alla chitarra e Gabriele Artuso al contrabbasso per tutta la giornata – Castello di Moasca: il Castello ospiterà la prima tappa della “Tiramisù World Cup” nella “Monferrato Selection”, ove appassionati del dolce al cucchiaio più famoso nel mondo si contenderanno l’accesso alle Semifinali della competizione.

Per tutto il fine settimana:

possibilità di fare una passeggiata in mezzo ai vigneti , immersi in panorami collinari mozzafiato, in compagnia dei professionisti della Scuderia Serego , avente sede a San Marzano Oliveto, a pochi passi dal Castello di Moasca. L’escursione attraversa le colline del Monferrato e procede per lo più su percorsi sterrati, bellissimi e semplici da percorrere col cavallo. La passeggiata va prenotata chiamando il numero 333/2877048 o scrivendo all’indirizzo e-mail martino.serego@gmail.com

possibilità di fare una passeggiata in mezzo ai vigneti, immersi in panorami collinari mozzafiato, in compagnia dei professionisti della Scuderia Serego, avente sede a San Marzano Oliveto, a pochi passi dal Castello di Moasca. L'escursione attraversa le colline del Monferrato e procede per lo più su percorsi sterrati, bellissimi e semplici da percorrere col cavallo. La passeggiata va prenotata chiamando il numero 333/2877048 o scrivendo all'indirizzo e-mail martino.serego@gmail.com

possibilità di godersi il paesaggio coi percorsi collinari in e-bike intorno a Moasca, a cura di "Girobike" di Canelli. Scegliendo l'itinerario personale più consono per immergersi nella natura facendo sano sport e godendosi il paesaggio vitivinicolo circostante, talmente bello da essere stato fregiato del titolo di patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Il giro va prenotato chiamando il numero 351/8421170 o scrivendo all'indirizzo e-mail girobike.canelli@gmail.com

